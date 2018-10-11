Москва, , 08:56 — REGNUM «Основной капитал культуры — не деньги, а таланты. Поэтому в поиск талантов надо вкладывать деньги»

В федеральном бюджете на 2019−2021 годы на культуру выделено дополнительно 126 миллиардов рублей. Впервые культура возведена в ранг национального проекта наряду с демографией, жильем и здравоохранением. 9 октября профильный комитет Госдумы одобрил проект бюджета. Несмотря на то, что документ можно назвать настоящим подарком отрасли, у парламентариев было много вопросов к приглашенным на заседание чиновникам Минфина, Счетной палаты и Министерства культуры. Мы поговорили с председателем Комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской о том, почему в культурной политике цифры решают далеко не все, а цели превращаются в средства.

— Можно ли утверждать, что бюджет на культуру получился сбалансированным? Что дополнительное финансирование получили именно те, кто больше всего нуждается в поддержке?

— Старт национального проекта «Культура», который подразделяется на три федеральных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», как раз и открывает перспективы преодоления диспропорций и создания условий для развития культуры в стране. Именно поэтому мы можем говорить о сбалансированности бюджета на культуру.

Утверждение национального проекта «Культура» — беспрецедентное решение. Впервые культура возведена в ранг государственного приоритета. Главное — каждый регион будет иметь возможность направить свои заявки по реновации учреждений культуры, возрождению усадеб, созданию центров культурного развития в малых городах, оснащению детских школ искусств и училищ (1 миллиард 380 миллионов планируется выделять ежегодно на эти цели). Нацпроект включает реконструкцию домов культуры в сельской местности, финансирование так называемых автоклубов, создание сети модельных библиотек по всей стране и многое другое. Есть надежда получить в итоге современную инфраструктуру культуры во всей России, а не только в традиционных центрах. Ну, а реализация федерального проекта «Творческие люди», на который в 2019 году будет выделено более 4 миллиардов рублей, а в течение трех лет — 11 миллиардов 700 миллионов, призвана вдохнуть в эту инфраструктуру жизнь.

Нет сомнений и в том, что цифровизация в сфере культуры — очевидное требование времени. В нацпроекте на ближайшие три года предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере более миллиарда рублей на проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов, виртуальных же концертных залов, на оцифровку книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку (НЭБ).

Что касается вопроса о том, кто получил дополнительное финансирование. Мы, члены думского Комитета по культуре, поддерживаем предложение правительства не начинать новые инвестиционные программы, пока не будут завершены прежние. Разумно сейчас сосредоточить ресурсы на завершении строительства или реконструкции тех объектов, где работы уже идут. Это и крупные федеральные объекты, например, экспозиционно-административное здание Соловецкого музея-заповедника, Музей мирового океана в Калининграде, новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве, и региональные, среди которых Русский драмтеатр имени Лермонтова в Хакасии, Мурманский областной краеведческий музей, здание страхового товарищества «Саламандра» в Омске — здесь расположится областной музей изобразительных искусств…

— Мы постоянно слышим, что культура — это не отрасль и не услуга. А чем должна быть культура с точки зрения распределения бюджетных средств? Просто благом?

— Во взаимодействии государства с культурой есть одна сложность — культуру трудно уложить в конкретные целевые показатели. То есть, конечно, показатели и индикаторы задаются и исполняются, но надо понимать, что в культуре любые цифры — это не цель. Я бы сказала, это переназванные средства. Цели же могут показаться расплывчатыми, мерцающими, однако вот это «мерцающее» самым очевидным практическим образом влияет на атмосферу в обществе, психологическое благополучие наших сограждан, формирование человеческой личности.

Соответственно, и посчитать эффект от вложенных в культуру средств, по большому счету, невозможно. Этот эффект отложен во времени, и обязательно надо думать — когда и каким образом любые действия в этой сфере нам аукнутся. Деньги, вложенные в культуру, — это инвестиции в человеческий капитал. С последующей отдачей в экономике, науке, обороне, в качестве жизни наших граждан.

— Бюджет рассматривается на ближайшие три года. Наверняка жизнь внесет свои коррективы. Если возникнет возможность перераспределения средств, какие направления или проекты Вы сочли бы первоочередными по значимости?

— Я считаю принципиально важными две вещи. Во-первых, серьезную, продуманную и главное — эффективно работающую систему общероссийских творческих конкурсов практически по всем видам и жанрам искусства. Без замшелости, по которой многие ностальгируют, и без модной сегодня профанации. Основной капитал культуры — не деньги, а таланты. Именно поэтому в поиск и поддержку талантов необходимо вкладывать средства. Второе — то, о чем я неоднократно говорила, — программа, аналогичная «Земскому доктору», направленная на поддержку молодых специалистов в области культуры, готовых работать на селе. Чем больше финансов мы расходуем на строительство и ремонт сельских клубов, домов культуры, тем сильнее должны беспокоиться о том, кто же будет там работать, кто придет на смену уходящему поколению и сумеет поддерживать живой огонь в этом очаге. Подобная программа, не скрою, просто моя иде фикс. Уже начала обсуждать ее с представителями Министерства культуры, нашла понимание, так что будем биться.

— В вопросе финансирования культуры есть два подхода. Патриоты-государственники говорят, что нужно поддерживать лишь то искусство, которое служит укреплению державы и росту национального самосознания. Либералы говорят, что власть не вправе ничего требовать от художников, потому что деньги принадлежат не чиновникам, а народу. Какую позицию вы занимаете в этом споре?

— Лично я перестала делить деятелей культуры, да и вообще всех наших сограждан на патриотов и либералов. Более того — в рамках прошлогоднего заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РФ призвала всех упразднить подобное разделение. Оно давно уже стало условным. Это то, что в нейролингвистике называется «номинация» — вывеска, ярлык. Идеологические полюса — показатель косности. А косный человек не бывает талантливым, что в равной мере относится и к записным западникам, и к «профессиональным» патриотам. Упорно повторяя затверженные мантры, боясь заглянуть дальше и глубже, опасаясь задавать самому себе неудобные вопросы, ты не создашь ничего нового. Ничего, способного перевернуть человеку душу. Ни с какими проблемами нашей жизни нельзя бороться при помощи демагогии. Уверена: если та или иная идеология ставится творцом впереди искусства, гибель искусства неизбежна. Нам нужны не бесплодные споры, а четкая система творческих конкурсов, о которой я уже говорила, социальные лифты для талантливой молодежи, а также школа, школа и еще раз школа. Проблема нынешней российской культуры не в дефиците патриотов, а в нашествии дилетантов. Что касается распределения бюджетных средств, обе заявленные в Вашем вопросе позиции кажутся мне вульгарными. А это культуре категорически противопоказано. Я за разумный госзаказ, за постоянный, уважительный и компетентный диалог власти с деятелями культуры. Талантлив предлагаемый проект или не очень — скажут профессиональные эксперты. А вот реальные запросы общества — о чем болит душа у наших сограждан, чем их утешить, — это мы все должны ощущать тонко. Меньше боданий и локальных войн, больше конструктива и искреннего переживания за дело.