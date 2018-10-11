Восточный Тимор предоставит Индонезии помощь в размере $750 тыс

Дили, , 08:58 — REGNUM Правительство Восточного Тимора заявило, что окажет помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Палу и Донгале, Центральный Сулавеси, сообщает Sindonews.

Премьер-министр Восточного Тимора Таур Матан Руак напрямую обратился к послу Индонезии в Дили Сахату Ситорусу и предложил помощь.

Согласно заявлению индонезийского посольства, Таур Матан Руак выразил соболезнования индонезийскому нарду в связи с землетрясением и цунами, обрушившимися на Центральный Сулавеси 28 сентября.

Таур Матан Руак заявил, что совет министров Восточного Тимора принял решение предоставить Индонезии помощь в размере 750 тыс. долларов США.

Посол Индонезии выразил благодарность за внимание и чувство солидарности, проявленное правительством и народом Восточного Тимора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Восточного Тимора Франциско Гуттерес находился с визитом в Индонезии в июне 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Восточного Тимора прибыл в Индонезию