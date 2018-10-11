Толстой о ПАСЕ: Россия не вернется в «цирк с резиновыми перчатками»

Москва, , 08:48 — REGNUM Москва не видит смысла дальнейшего нахождения в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поскольку организация «похоронила основные принципы демократической работы», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом пишут «Известия».

По словам парламентария, РФ не только не вернется в ПАСЕ, но и перестанет выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«В тех условиях, которые сегодня созданы в ассамблее усилиями украинских и британских русофобов и примкнувших к ним жертв хамской антироссийской пропаганды, мы работать не хотим», — подчеркнул Толстой.

Также вице-спикер Госдумы добавил, что Россия «с большой долей вероятности» не будет принимать участие в «цирке с резиновыми перчатками».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября делегат от Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко пришел на заседание в резиновых перчатках, чтобы защититься от «российской химической угрозы».

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