В Перу задержана лидер оппозиции Кейко Фухимори

Лима, , 08:30 — REGNUM Лидер перуанской оппозиционной партии «Народная сила» Кейко Фухимори была задержана 10 октября по требованию прокуратуры, пишет газета El Mundo.

Судья распорядился о предварительном задержании сроком на 10 дней для Фухимори и еще 19 человек, среди которых бывшие министры Хайме Йошияма и Аугусто Бедойя, а также предполагаемые посредники в связях с бразильской строительной компанией Odebrecht. Их подозревают в отмывании денег.

В постановлении суда уточняется, что решение о задержании было принято в связи с наличием угрозы бегства со стороны Кейко Фухимори, которая подозревается в создании в своей партии преступной организации с целью получения политической власти.

43-летняя Кейко Фухимори — дочь перуанского диктатора Альберто Фухимори, стоявшего во главе Перу с 1990 по 2000 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября было отменено помилование для 80-летнего Альберто Фухимори, он был вновь арестован. Ему вменяют в вину причастность ко многим убийствам, принудительную стерилизацию женщин и другие преступления, совершенные в период его президентства.

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