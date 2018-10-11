Наталья Жданова была нормальным губернатором — мнение

Горно-Алтайск, , 08:18 — REGNUM Глава Забайкалья Наталья Жданова, объявившая о своей добровольной отставке, была нормальным губернатором, считает журналист и главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев. Комментируя её сегодняшнее обращение к землякам, он, в частности, отметил:

«Помню Забайкалье по работе в ИА REGNUM. Очень депрессивный регион, крайне сложная социально-экономическая ситуация (да-да, хуже, чем на Алтае, хотя местным во всех регионах везде и всегда кажется, что хуже, чем у них, не бывает).

Просто кадровыми перестановками делу там не поможешь, нужны структурные изменения, может быть даже административно-территориальные. Жданова, что бы там «политолухи» не говорили, была нормальным губернатором. Повторюсь, просто сменой кадров ситуацию там вряд ли исправить».

Как уже сообщало ИА REGNUM, известие об отставке Натальи Ждановой с поста губернатора Забайкальского края вместе с телеобращением растиражировали местные СМИ.

Наталья Жданова заявила, что её решение уйти в отставку никак не связано «со слухами» и «злобными нападками», а обусловлено «внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период».

В заключение своей речи глава Забайкалья попросила прощения и сказала, что сама она тоже «прощает всех, кому должна».