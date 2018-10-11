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Венесуэльская оппозиция: подозреваемый в покушении на Мадуро был убит

Политика

Противники венесуэльских властей заявили о подделке результатов вскрытия тела оппозиционера Фернандо Альбана

Каракас, 11 октября 2018, 08:15 — REGNUM  Задержанный властями Венесуэлы оппозиционер Фернандо Альбан был подвергнут пыткам и убит, настаивает венесуэльская оппозиция, ссылаясь на результаты вскрытия. Об этом пишет испанская газета El Mundo 10 октября.

По словам бывшего прокурора Луисы Ортеги, у нее есть инсайдерская информация, согласно которой задержанный Альбан скончался от «насильственных действий». Другой бывший чиновник, близкий к судебно-медицинской экспертизе, заявил о подделке официальных результатов вскрытия: в легких погибшего в действительности была обнаружена вода.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб отверг утверждения оппозиции и повторно заявил, что Альбан совершил самоубийство, находясь в здании Боливарианской разведывательной службы SEBIN. По его словам, в мобильном телефоне Альбана были обнаружены 2084 компрометирующие видеозаписи порнографического содержания. Сааб объяснил самоубийство задержанного страхом потерять престиж.

Как сообщало ИА REGNUM, Фернандо Альбан погиб в ночь на 8 октября. Он был задержан по подозрению в причастности к покушению на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о покушении на Мадуро: оппозиция не верит в самоубийство задержанного

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Политическая жизнь Венесуэлы
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