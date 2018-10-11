У Эр-Рияда нет выбора, кроме как сотрудничать с Турцией — Daily Sabah

Эр-Рияд, , 08:05 — REGNUM На фоне разногласия с США и скандала с исчезновением журналиста Саудовской Аравии будет все сложнее поддерживать отношения с Вашингтоном, поэтому у Эр-Рияда нет иного выбора, кроме как добиваться более тесных связей с Турцией, пишет Бурханеттин Дюран в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Так, президент США Дональд Трамп, общаясь со своими сторонниками в штате Миссисипи, заявил, что король Саудовской Аравии Салман не продержится и двух недель без поддержки Вашингтона. Заявление Трампа нельзя рассматривать в отрыве от того, о чем он говорил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, он призывал страны ОПЕК не повышать цены на нефть.

Читайте также: Трампу очень не нравится ОПЕК

В ответ наследный принц королевства Мохаммед бин Салман выступил с интервью агентству Bloomberg, в котором он попытался защитить гордость своей страны. Наследный принц подчеркнул, что Эр-Рияд заплатил за то оружие, которое он купил у США. Он добавил также, что королевство существовало с 1744 года, то есть старше США на три десятилетия. Безусловно, эти слова не были критикой Трампа, поскольку Эр-Рияд принимает активные меры для встраивания своего курса в политику Вашингтона. В частности, властям королевства пришлось поддержать позицию Израиля по Палестине и Иерусалиму. Наследный принц хотел скорее показать, что между близкими друзьями возможны и жесткие слова.

Читайте также: Bloomberg: США попросили ОПЕК увеличить добычу нефти

Затем внимание международной общественности привлек к себе еще один инцидент — исчезновение журналиста и диссидента Джамаля Ахмада Хашогги, пришедшего в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше оттуда не выходившего. Турецкая полиция считает, что Хашогги был убит, а его тело расчленено и вынесено частями из дипломатического представительства. Дело в том, что Эр-Рияд уже прибегал к похищениям и исчезновениям несогласных. Например, в 1979 году в Бейруте пропал Нассир аль-Саид.

Читайте также: Анкара хочет провести обыск в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

В связи с этим скандал с Хашогги может стать серьезным ударом по отношениям Турции и Саудовской Аравии, но самый значительный урон будет нанесен репутации Саудовской Аравии на международной сцене. Несмотря на то что наследный принц вложил миллионы долларов в создание себе образа реформиста в Вашингтоне, теперь ему придется столкнуться там с яростной критикой. Уже идут разговоры о том, чтобы американскому конгрессу наказать Саудовскую Аравию, что может поставить крест на попытках создать ближневосточный аналог НАТО. На этом фоне в Эр-Рияде должны понимать ограничения и риски сотрудничества с Дональдом Трампом. Иными словами, у него нет иного выбора, кроме как идти на взаимодействие с Анкарой.

Читайте также: Foreign Policy: После исчезновения журналиста США должны наказать Эр-Рияд

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Королевство Саудовская Аравия дало разрешение властям Турции на проведение обыска в Генеральном консульстве страны в Стамбуле. Он подчеркнул, что пока точная дата проведения обыска в консульстве не установлена.