Политолог: Забайкалье «ушло в минус», краю нужен «реаниматолог»

Чита, , 07:59 — REGNUM Отставка Натальи Ждановой с поста губернатора Забайкальского края не стала неожиданностью, хотя были предположения, что она досидит в кресле главы до весны 2019 года. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил забайкальский политолог, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Линник.

«Причина отставки — это полный крах администрации региона под руководством Ждановой. Команда, на мой взгляд, была подобрана непрофессионально. Второй момент — я не могу назвать ни одного масштабного мероприятия местных властей, которое было бы доведено до конца. Забайкалье буквально ушло в минус. Я пока не располагаю информацией о том, кто будет назначен врио главы края. Шли разговоры о ряде кандидатур, однако нужно очень крепко подумать, чтобы согласиться на эту должность. В регион надо приглашать «реаниматолога». Я сейчас не имею в виду медика, речь идёт об управленце, который мог бы реанимировать край, откуда буквально самоэвакуируется население. Впрочем, я думаю, что решение по врио уже принято», — сказал он.

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По мнению собеседника ИА REGNUM, одно из форс-мажорных обстоятельств, повлиявших на ситуацию, это наводнение, накрывшее Забайкалье летом 2018 года:

«Власти края оказались совершенно не готовы к ликвидации его последствий».

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Кроме того свою роль сыграли провальные для «Единой России» в Забайкалье выборы 9 сентября, подчёркивает Игорь Линник.

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«Хотелось бы видеть на посту главы Забайкалья экономически грамотного человека, который мог бы создать дееспособную команду», — резюмировал политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 октября, стало известно, что губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отставку. Судя по записанному ею видеообращению, отставка является добровольной.

«Я приняла решение покинуть свой пост. Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками. Оно обусловлено моими внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период моей жизни», — заявила Жданова, обращаясь к забайкальцам.

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