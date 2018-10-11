Мэр Новосибирска идеей об ограничении полномочий даёт некий сигнал элите

Новосибирск, , 07:58 — REGNUM Политолог Сергей Бирюков считает, что инициатива мэра Новосибирска Анатолия Локтя ограничить полномочия градоначальника двумя сроками, нацелена на обозримое будущее.

«И в том числе с целью сохранить сам институт выборов мэра в Новосибирске путём введения подобной опции. Одновременно, это является сигналом различным сегментам элиты мегаполиса: есть смысл поддерживать сам институт выборного мэра, поскольку конкуренция в борьбе за него в случае введения подобного ограничения по срокам будет сохранена», — отметил ИА REGNUM Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети в Facebook написал, что намерен обсудить с депутатами Горсовета предложение ограничить полномочий мэра муниципалитета двумя сроками.

Отметим, что полномочия самого Анатолия Локтя на посту главы города истекают 22 апреля 2019 года. Выборы, скорее всего, будут назначены на единый день голосования. К Локтю и депутатам города ранее обратились некоторые представители новосибирской общественности с просьбой вернуть второй тур выборов градоначальника, который был отменён в 2013 году — выборы квалифицированным большинством были заменены на мажоритарную систему.

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