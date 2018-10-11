США намерены спонсировать отказ ЕС от российского газа

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM В американский сенат внесен законопроект о выделении $1 млрд в счет поддержки «диверсификации» европейской энергетической сферы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Роном Джонсоном и членом Демпартии США, сенатором Крисом Мерфи, должен помочь Брюсселю избавиться от «чрезмерного» влияния России на энергетику стран Евросоюза.

Ранее конгрессмен США от Республиканской партии Девин Нунес заявил, что для ослабления зависимости ЕС от российского сырья США могут экспортировать в страны Евросоюза больше своего сжиженного газа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас подверг резкой критике позицию Вашингтона по реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Глава дипведомства заявил, что влияние США на энергетическую политику Евросоюза через ограничительные меры недопустимо.

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