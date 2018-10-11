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Путин примет верительные грамоты у послов 23 государств

Политика

Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца

Путин примет верительные грамоты у послов 23 государств
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 11 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Сегодня, 11 октября, президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у новых послов 23 иностранных государств. По традиции торжественная церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, сообщается на сайте Кремля.

Верительные грамоты главе Российского государства вручат вновь прибывшие послы государств: Венесуэла, Танзания, Таиланд, Гватемала, Боливия, Чехия, Судан, Эстония, Болгария.

Также документы вручат послы стран: Дания, Шри-Ланка, Мальта, Венгрия Словения, Индия, Норвегия, Узбекистан, Испания, Тоголезская Республика, Гайана, Палау, Королевство Лесото, Сан-Марино.

Стоит отметить, что церемонию в Александровском зале Кремля нельзя назвать формальной, хоть и проходит она строго по протоколу. Обычно к каждому дипломату Владимир Путин обращается с ответным словом.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин принял верительные грамоты 17 новых послов иностранных государств в РФ.

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