Президент Польши назначил 27 новых верховных судей

Варшава, , 07:37 — REGNUM Вопреки решению Высшего административного суда Польши президент страны Анджей Дуда назначил 27 новых верховных судей, передает немецкий телеканал N-TV 10 октября.

Правительство утверждает, что продолжение судебной реформы необходимо для повышения эффективности работы судов и для устранения коммунистического наследия. По словам заместителя главы аппарата президента Павла Мухи, с назначением новых верховных судей был сделан очень важный шаг — речь идет о восстановлении основы для доверия к судебной власти.

Власти Польши продолжают реализацию судебной реформы, несмотря на критику со стороны Европейского союза (ЕС), который полагает, что таким образом правящая польская партия «Право и справедливость» (PiS) подрывает независимость судебной системы, свободу и демократию. По мнению руководства ЕС, PiS взяла под свой контроль большую часть судебных органов, включая государственную прокуратуру и конституционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Европейская комиссия подала иск в Европейский суд против Польши из-за судебной реформы. Также против этой страны проводится дисциплинарная процедура на основании 7-й статьи Договора о ЕС, которая в итоге может привести к лишению Польши права голоса в ЕС.

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