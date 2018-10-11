«Простите меня»: губернатор Забайкалья Наталья Жданова ушла в отставку

Чита, , 07:15 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, как оказалось, ушла не просто в отпуск, а в отпуск с последующей отставкой. Такой вывод можно сделать из её видеосообщения, опубликованного сегодня, 11 ноября, местными СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своем кратком обращении к землякам и коллегам она, в частности, заявила:

«Я приняла решение покинуть свой пост. Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками. Оно обусловлено моими внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период моей жизни.

Хочу поблагодарить всех вас, уважаемые земляки. Спасибо, прежде всего тем, кто подставлял плечо, поддерживал, был рядом всё это время. Спасибо и тем, кто занимал противоположную сторону и преподнёс мне хорошие уроки мужества и жизненной стойкости. В любом случае, это все бесценный жизненный опыт, школа жизни, которые непременно пригодятся в будущем. Спасибо вам за счастливое время совместной работы.

Хочу сказать, что я старалась, работала честно и с полной отдачей. Могу сказать, что положила на алтарь Отечеству всю (себя?, прим. ИА REGNUM ) и в исторически непростых условиях Забайкалья сделала всё возможное. Спасибо всем за поддержку…

Уважаемые земляки, забайкальцы, желаю вам мира добра и благополучия. Простите меня и я прощаю всех, кому должна. Добрых вам дел и благих начинаний».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в свете последних событий на политическом поприще и учитывая то, как Забайкалье справлялось в 2018 году со свалившимися на него проблемами, возможная отставка губернатора региона Натальи Ждановой, о которой сообщают некоторые СМИ, не представляется слишком уж неожиданной.

Политолог Анатолий Савостин предрекал отставку Натальи Ждановой ещё в начале декабря 2017 года. По его мнению в Забайкалье вложились тяжелая экономическая ситуация и высокий уровень протестных настроений.

Напомним, Наталья Жданова родилась 16 февраля 1964 года в Чите. Окончила Читинский государственный педагогический институт по специальности «Китайский и английский языки» (1986 год), Дальневосточную академию госслужбы по специальности «Муниципальное управление» (2002 год). Долгое время работала в читинской средней школе №4: с 1986 года — учителем китайского языка, а в 1995—2001 годах — директором этого учебного заведения, преобразованного в «Многопрофильную языковую гимназию №4». С 2001 года возглавляла комитет образования администрации Читы. В кресло губернатора Забайкалья села в 2016 году, после того, как с должности ушёл предыдущий глава — Константин Ильковский.

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