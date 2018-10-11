Киев предоставил свои комплексы С‐300 для учений США и Израиля

Киев, , 07:14 — REGNUM Военные эксперты из Соединенных Штатов и Израиля прибыли на Украину с целью изучения технических зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, стоящих на вооружении украинских ракетчиков. Об этом пишет портал Nation News.

Отмечается, что украинская сторона предоставила в распоряжение прибывших иностранных специалистов технические характеристики ЗРК, а также несколько самих комплексов — для проведения учений. Сообщается, что на Украину для маневров прибыли истребители F-15C Eagle с израильскими экипажами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно о том, что сирийская армия получила от России три дивизиона ЗРК С-300ПМ (экспортный вариант) и боекомплект для них в количестве 300 ракет.

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