За арестом экс-мэра Оренбурга последовало новое задержание

Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбурге после задержания бывшего вице-мэра Геннадия Борисова и экс-мэра Евгения Арапова появилось новое звено в коррупционной цепочке. Задержан депутат горсовета и в отношении него возбуждено уголовное дело, такая информация озвучена во время заседания суда по поводу продления срока ареста бывшего градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Оренбургского городского совета Андрей Ершов проходит фигурантом по уголовному делу по статье УК РФ «Дача взятки». В отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде. По данным следствия, директор ПСК «Вектор» Андрей Ершов передал экс-мэру права на квартиру стоимостью более 1,23 млн рублей в строящемся доме за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в областном центре. Следователь отметил, что Ершов признал вину в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следствия о продления срока содержания под стражей Евгения Арапова до 8 декабря 2018 года. Адвокат и экс-мэр просили о домашнем аресте. Напомним, бывшего градоначальника обвиняют в крупном взяточничестве.

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