Экс-работник УИК в Бурятии отделался штрафом за фальсификацию бюллетеней

Улан-Удэ, , 06:52 — REGNUM В Бурятии бывший заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) оштрафован на 10 тысяч рублей за фальсификацию бюллетеней на выборах 9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 октября, в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки в день выборов депутатов Народного Хурала (парламента) Бурятии на избирательном участке №725 вне урн для голосования были обнаружены 83 бюллетеня с проставленными заместителем председателя УИК отметками в пользу одной из политических партий и кандидата в депутаты.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии»).

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25 сентября Железнодорожный суд города Улан-Удэ по ходатайству следственного органа и с учётом мнения прокурора прекратил уголовное дело в отношении бывшего работника УИК. Ему назначена «мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». Как уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Бурятии, штраф за фальсификацию бюллетеней составил 10 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Народного Хурала Бурятии были отмечены крупным скандалом. И речь идёт не только о фальсификации бюллетеней на избирательном участке №725. Фигурантом уголовного дела также стала председатель участковой избирательной комиссии №49 в Баунтовском эвенкийском районе. 9 сентября она выбрала из списка местных жителей 48 человек, которые, как она предполагала, не пойдут на выборы, составила от их имени заявления о голосовании вне помещения избирательного участка, заполнила за них 48 бюллетеней. Затем председатель взяла выездную урну и покинула участок, якобы для объезда избирателей, решивших голосовать по месту жительства. Её не было примерно час, за это время женщина поместила поддельные бюллетени в урну. Однако один из наблюдателей заподозрил неладное и написал заявление в следственные органы.

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