Что сделал за месяц глава Якутии Айсен Николаев?

Якутск, , 07:04 — REGNUM Информационная повестка Айсена Николаева явно расходится с реальной повесткой в республике. К такому выводу пришёл политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин, проанализировав месяц работы избранного 9 сентября главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт перечислил важные события в Якутии с 9 сентября по 10 октября: проблемы в энергетике, два пожара, люди месяц не могут улететь домой, бастующие пожарные, повышение тарифов на воду, проблемы с авиакомпанией «Якутия», «а теперь вот с полосы сошел самолет, хорошо, без жертв».

«Что сделал за месяц глава республики Айсен Николаев? Провёл дорогостоящую помпезную театрализованную инаугурацию, пообщался с журналистами, провёл кадровые перестановки, сегодня проводит пресс-конференцию на медиа-форуме Союза журналистов России. Последние события, происходящие в регионе, почти всегда вызывают резонанс в федеральных СМИ, но со стороны главы Якутии и его подчиненных комментариев по ним нет. Вместо этого в который раз муссируется тема о необходимости строительства моста через Лену, про цифровое развитие и т.д. Информационная повестка Айсена Николаева явно расходится с реальной повесткой в республике. Вместо этого из его пресс-службы выходят материалы про «лидерство Якутии в ДФО и феномен Айсена Николаева», — констатировал Илья Паймушкин.

Эксперт также назвал кадровый состав команды главы республики слабым и подчеркнул, что выстраивания системной работы новым руководством региона пока не наблюдается.

«Такое ощущение, что консультанты Айсена Николаева не вышли из предвыборного периода», — поделился наблюдениями политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Якутии экс-мэр Якутска Айсен Николаев был назначен 28 мая, а 9 сентября жители республики на выборах одобрили его назначение. В должность он торжественно вступил в день государственности республики 27 сентября.