Запад в России больше всего пугает образ СССР: Радио REGNUM

Москва, 11 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- В Литве снесён памятник советскому воину-освободителю;
- Киев не желает слышать про Крым даже от своих граждан;
- Премьер-министра Испании заподозрили в плагиате в докторской диссертации;
- Запад боится не России, а образа СССР;
- Европарламент выступил за запрет посуды из пластика.
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Читайте ранее в этом сюжете: Резолюция Украины по Крыму – страх перед ядерным оружием: Радио REGNUM