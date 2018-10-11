Вандализм в Польше – это позор. Москва обвинила Варшаву во лжи

Москва, , 05:45 — REGNUM Очередной акт вандализма в Польше в отношении советских памятников — это позорное последствие курса Варшавы на фальсификацию истории, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя разрушение вандалами могил советским солдатам в городе Еленя-Гура (Польша), в российском ведомстве отметили:

«Налицо еще один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше. И это при всех заверениях со стороны тамошних властей, будто захоронения пользуются безусловной защитой польского государства, взявшего на себя соответствующие обязательства перед Россией».

Москва потребовала от Варшавы прекратить закрывать глаза на эти преступления и наказать виновных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше снова произошел случай вандализма в отношении могил советским воинам. Так, 8 октября в Еленя-Гуре на кладбище вандалы осквернили 21 надгробие на могилах советских солдат, погибших при освобождении этого города от нацистов. После этого польская полиция занялась поиском вандалов.

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