Foreign Policy: ИГИЛ* подготавливает почву для реванша в Ираке и Сирии

Максим Исаев, , 07:43 — REGNUM

Несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряло почти 98% территории, которая ранее находилась под его контролем, террористическая группировка готовится к реваншу в районах, где проживает суннитское население Ирака и Сирии. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готово вернуться, потому что у него есть необходимые для этого финансовые возможности, также боевики нашли новые источники доходов, пишет Колин П. Кларк в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Ранее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получало деньги с подконтрольных территорий. Боевики накопили миллиарды долларов за счет вымогательства, налогообложения, ограбления и продажи украденной нефти. Но террористическая группа также доказала, что она способна получать значительные доходы, даже не контролируя крупные населенные пункты.

На пике влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году его бюджет составил $6 млрд. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало самой богатой террористической группировкой в истории. Как так получилось, что исламистам удалось сформировать бюджет, сопоставимый с бюджетом национального государства? Боевики получали доход в основном из трех источников: внутренние продажи нефти и газа (около $500 млн в 2015 году), налогообложение и вымогательство (около $360 млн в 2015 году), разграбление банковских хранилищ Мосула в 2014 году (около $500 млн). ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало территорию, сопоставимую с территорией Великобритании.

После того как боевики потерпели поражение и потеряли контроль над обширными территориями, доходы от налогообложения, вымогательства и продажи нефти резко сократились. Считается, что выжившее руководство боевиков смогло вывести из Ирака и Сирии $400 млн. Обладая расширенной сетью своих сторонников, боевики попытаются отмыть эти деньги в регионе через подставные компании, особенно в Турции. Часть денег может быть конвертирована в золото, запасы которого могут быть проданы в будущем. Да, в руках террористов сейчас меньше денег, чем чуть более года назад, но их расходы тоже сократились. Этому псевдоправительству не нужно обеспечивать здравоохранение, образование, платить зарплаты, обеспечивать работу коммунальных служб. У террористов более чем достаточно денег для обеспечения подпольного выживания группировки и партизанской войны по всему Ираку и Сирии.

Боевики также получают доходы за счет вымогательства, похищения людей, грабежа, контрабанды наркотиков и торговли древностями. Для этого не нужно контролировать обширные территории, а шансы быть арестованным минимальны. До сих пор во многих районах Сирии и Ирака нет служб безопасности или полицейских сил, которые могли бы пресечь незаконную деятельность боевиков. В ближайшем будущем доходы террористов могут вырасти за счет вымогательства денег у населения, которое проживает на периферии подконтрольных правительству районов. В предыдущие годы боевики собрали и тщательно обработали личные данные населения, которое проживало на подконтрольной им территории. Эти личные данные содержат подробную информацию о личных активах и доходах людей, а также адреса проживания их родственников. Эта информация дает боевикам больше возможностей для запугивания местного населения и вымогательства денег.

Помимо прочего, боевики также могут вымогать деньги у строительных компаний, которые будут проводить работы по восстановлению Мосула и других городов Ирака и Сирии. Боевики могут связаться с местными чиновниками, которые ответственны за проекты по реконструкции, внедрить своих оперативников в цепочки поставок и начать зарабатывать деньги. Проекты по реконструкции будут в конечном итоге завершены, но по завышенной цене — разница окажется в карманах террористов.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также стремится восстановить контроль над нефтяными активами. Согласно июльскому докладу Совета Безопасности ООН, террористическая группа восстановила контроль над нефтяными месторождениями в северо-восточной Сирии и продолжает добывать нефть, которую потом продает местным жителям. После того как боевики будут окончательно выбиты с этих территорий, они просто вернутся к преступной деятельности, для осуществления которой не требуется поддержания контроля над территорией. Уже имеющиеся активы и будущие доходы от преступной деятельности позволят террористической группировке перегруппироваться и провести реорганизацию, которая уже началась в различных районах Ирака и Сирии.

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ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это проект долгосрочный. Если США и их союзники не учтут этого, то боевики могут просто уйти в подполье, набираясь сил, до тех пор, пока США не выведут свои войска или пока террористы не смогут отвоевать достаточную территорию для запуска нового этапа своего проекта по строительству халифата.