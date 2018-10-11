Локоть намерен ограничить полномочия мэра Новосибирска двумя сроками

Новосибирск, , 05:08 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил за ограничение полномочий градоначальника двумя сроками. Об этом он заявил накануне, 10 октября, на своей странице в социальной сети в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Завтра вместе с депутатами городского совета будем обсуждать изменения в Устав города. Есть предложение ввести в Новосибирске такое правило: мэр не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Я всегда был уверен и отстаивал точку зрения, что мэр нашего города должен избираться прямым голосованием жителей. И в Новосибирске, в отличие от большинства российских городов, выборы главы муниципалитета сохранены», — написал он.

https://www.facebook.com/Anatoly.Lokot/posts/918997705154801

Отвечая на свой же вопрос, стоит ли ограничить работу выбранного мэра двумя сроками, он вспомнил председателя горисполкома Ивана Севастьянова, который руководил городом гораздо больше.

«Многие из вас или ваших родителей помнят, как за 20 лет его работы Новосибирск по-настоящему преобразился, стал современным, развитым мегаполисом. Несмотря на столь яркий пример управленческого долголетия, я считаю, что в современных условиях регулярная смена власти необходима. Это такая же составляющая ответственности руководителя перед жителями, как и прямые выборы. Поэтому, надеюсь, инициатива об ограничении полномочий мэра двумя сроками будет поддержана и вынесена на широкое общественное обсуждение уже в ближайшее время», — подчеркнул новосибирский градоначальник.

Напомним, что ранее к Анатолию Локтю обратился президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов с просьбой вернуть второй тур выборов мэра, который был отменён в 2013 году. Тогда выборы квалифицированным большинством были заменены на мажоритарную систему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего главы города Новосибирск Анатолия Локтяистекают 22 апреля 2019 года. В 2014 году на досрочных выборах мэра Новосибирска явка избирателей составила 32,59%. Выборы скорее всего будут назначены на единый день голосования.

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