Хазин: Запад боится не современной России, а образа СССР

Москва, , 04:56 — REGNUM Либеральные элиты Запада боятся, что в России могут победить лево-консервативные силы, на которые станут ориентироваться консервативные элиты Запада, заявил экономист Михаил Хазин 10 октября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По мнению эксперта, в условиях падения уровня жизни, которое только началось на Западе, в частности — в США, и еще только предстоит, победу одерживают левые консерваторы. Если посмотреть с исторической точки зрения, то единственным устойчивым лево-консервативным государством был только СССР.

«Боятся они не сегодняшнюю России, боятся они фантомного образа СССР. И если мы посмотрим на Путина, мы увидим, что здесь, в России, он играет роль либерального лидера, а вот там, на Западе (такой «двуликий Янус»), он смотрит неким образом Сталина», — заявил эксперт.

По его словам, на Западе все еще есть консервативные элиты, которые не приемлют всякого рода восхваления сексуальных перверсий и извращений, которые в настоящее время навязываются обществу западных стран, как норма, и они смотрят в сторону России.

«Поэтому, они боятся не современной России, а образа СССР. И очень боятся, что в России могут победить силы лево-консервативные. Наша главная слабость состоит в том, что нам сегодня, как стране, а не отдельным людям, нечего предъявить Западу», — закончил мысль Хазин.

Напомним, что ранее кинорежиссер Карен Шанхазаров также заявил в эфире того же ток-шоу, что дабы не стать добычей Запада Россия должна предъявить свою силу, разрешив внутренние проблемы.

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