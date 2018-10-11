«Противопоставить силу»: Шахназаров о том, как нам не стать добычей Запада

Москва, , 04:23 — REGNUM О том, что должна противопоставить Россия Западу, чтобы не стать его добычей, рассказал 10 октября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По мнению режиссера, бессмысленно противопоставлять Западу что-то иное, кроме, как силу, поскольку их отношение к России строится в системе координат охотника и загнанного в угол зверя, добычи. Об этом, в частности, по мнению Шахназарова, говорится в таких известных американских фильмах, как «Железная хватка» и «Старикам тут не место» режиссеров братьев Коэн, где главная идея заключается в том, что «кто сильный, у кого есть пистолет, тот и победит, и никакой морали в принципе нету».

«Единственное, что можно противопоставить силу, противопоставить решение своих проблем внутренних прежде всего, вот что надо противопоставить. Потому что мы говорим о Пушкине, Достоевском, культуре, а с культурной, на мой взгляд у нас не очень все хорошо!», — отметил режиссер, добавив, что руководству нашей страны стоило бы заниматься не только развитием спорта и обороны, но и культуры.

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«Да у нас есть ракеты… Но наша молодежь, ее полностью съедает американское в том числе кино, они смотрят все это. Они смотрят, а мы им ничего противопоставить не можем. Они не читают Пушкина, они не читают Достоевского, всё это ерунда… Нам нужно эти решать проблемы, нам нужно вырабатывать какую-то идею, которая бы объединяла страну. У нас нет такой, как была советская идея, понимаете», — продолжил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что так называемая «русская идея» является красивой, но её категорически недостаточно для многонационального русского народа. Эти народы не против русских, но им бы хотелось, по мнению режиссера, заниматься вместе с русскими строительством чего-то большего.

«Если мы это не противопоставим, мы можем (на самом деле, есть варианты) оказаться и добычей», — подвел итог вышесказанному Шаханазров.

Напомним, что ранее Карен Георгиевич, рассуждая о ценностном ядре Запада и США в частности, а также его отношению к России, отметил, что эта цивилизация разговаривает с миром с позиции силы, а Россию рассматривает, как загнанного в угол раненого зверя, которого ввиду его слабости необходимо добить, и об этом, в частности, в своих фильмах говорят талантливые западные кинорежиссеры.

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