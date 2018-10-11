Шахназаров: всерьез познать психологию Запада можно только через искусство

Москва, , 04:06 — REGNUM Подлинную суть западной цивилизации и отношение ее ко всем остальным невозможно понять, не ознакомившись с её художественным кинематографом, заявил 10 октября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Если мы хотим понять всерьез психологию западного человека, всё-таки надо обращаться к искусству. Вы посмотрите картины Тарантино и братьев Коэн», — посоветовал Шахназаров, оговорившись, что он не является поклонником творчества вышеуказанных режиссеров в художественном отношении, но при этом, не может отрицать их таланта.

«Вы посмотрите «Омерзительная восьмерка», вы посмотрите «Железная хватка», вы посмотрите картину «Джанго», вы поймете смысл этой цивилизации, она на этом построена: на насилии, индивидуализме, непременной агрессии и захвате», — заявил Шахназаров.

По его словам, совершенно не случайно, что именно такие художники появились в современном американском кинематографе. При этом, чтобы действительно постичь фундамент, на котором строится западная идентичность и принцип Америки, необходимо ознакомиться с хорошим американским кинематографом, а не «белибердой» вроде «Трансформеров». По его мнению, мы, то есть Россия, для США — это добыча.

Ранее Шахназаров отмечал, что по мнению Запада, Россия — это загнанный в угол зверь, рухнувшая, но недобитая империя, которую необходимо добить до конца.

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