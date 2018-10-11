Шахназаров: Россия для запада — это загнанный недобитый зверь

Москва, , 03:29 — REGNUM Запад не уважает и не боится Россию, он чувствует в ней добычу, раненого зверя, которого необходимо зажать в угол и уничтожить, заявил 10 октября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Они нас не уважают нас особенно, и не боятся. Я думаю, они чувствуют добычу. Есть у них ощущение, такое, когда раненый медведь, его окружают и ждут… Я думаю, мы недооцениваем их аналитику, те выводы, которые они делают…», — заявил Шахназаров.

По его словам, есть совершенно переделённая историческая логика, которой следует мировой исторический процесс и коренится она прежде всего на том, что Россия, как империя, которая некогда лишилась части своего могущества, должна, по мнению запада, потерять все его остатки окончательно.

«Мы говорим о Римской Империи, и они так говорят: «Россия империя, она потеряла и должна дальше терять… надо дожать». Вот они это делают, это добыча… это правила игры такие», — заявил Шахназаров.

Отметим, что комментарий Карена Георгиевича был дан им на вопрос телеведущего о том, каким образом нам выстраивать отношения с Западом и какой имидж и идеи нам выстраивать миру в условиях, когда не успел отгреметь один скандал с огульными обвинениями со стороны Запада в адрес России во всех смертных грехах, как тут же начинается новый.

Читайте развитие сюжета: Шахназаров: всерьез познать психологию Запада можно только через искусство