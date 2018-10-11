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Путин с Трампом могут встретиться в феврале

Политика

На Арктическом саммите

Путин с Трампом могут встретиться в феврале
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Хельсинки, 11 октября 2018, 03:04 — REGNUM  Встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина может состояться в Финляндии на Арктическом саммите, сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время еще не известно, когда пройдет Арктический саммит, но в качестве наиболее вероятных дат источники называют февраль или конец весны 2019 года. Подчеркивается, что дата проведения саммита может быть назначена уже в конце текущей недели. При этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что время проведения саммита выбирается так, чтобы все высокие гости смогли прибыть на мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал возможные даты встречи лидеров США и России. По его словам, Путин и Трамп могут встретиться на таких мероприятиях, как празднование 100-летия окончания Первой мировой войны во Франции 11 ноября 2018 года, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече глав стран — участниц G20 в Аргентине.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков рассказал, когда Путин может снова встретиться с Трампом

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