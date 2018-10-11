«Поехали!» Глава NASA навал темы переговоров с Рогозиным

Байконур, Казахстан, , 01:58 — REGNUM Планетарную оборону, лунную программу, взаимодействия на МКС и ряд других тем обсудили на своей первой встрече глава NASA Джим Брайденстайн и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Брайденстайн опубликовал соответствующее сообщение в Twitter.

«Мы вновь заявили о приверженности взаимодействия на МКС и обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне. Поехали!» — говорится в твите Брайденстайна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Рогозин провел телеконференцию с Брайденстайном по ситуации на МКС и решении вопроса о расследовании утечки воздуха из пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09». Оба функционера договорились о личной встрече 10 октября на космодроме «Байконур».

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