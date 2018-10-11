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В РФ видят угрозу распространения ядерного оружия в экспериментах НАТО

Политика

«Приходит пора подумать о наличии ядерного оружия и у других стран»

Москва, 11 октября 2018, 01:49 — REGNUM  Привлечение неядерных стран НАТО к работе с ядерным оружием влияет на стратегическую стабильность, считает бывший дипломат, первый заместитель комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Кисляк. Он выступил 10 октября в эфире Первого канала.

«Приходит пора подумать о наличии ядерного оружия и у других стран, которое тоже будет серьезным фактором для стратегической стабильности. Особенно с учетом того, какой акцент НАТО стало делать на то, что это ядерный альянс. И того, что делается в НАТО вопреки обязательствам договора о нераспространении ядерного оружия, когда неядерные страны участвуют и в обучении, в использовании ядерного оружия», — сказал он.

По мнению Кисляка, эти обстоятельства заставляют задумываться о том, «какой большой вес ядерное оружие НАТО и других стран может играть в балансах против нашей страны».

Ранее Сергей Кисляк обратил внимание на проблему договороспособности США и отметил нежелание нынешней администрации участвовать в решении международных вопросов.

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Ядерное оружие
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