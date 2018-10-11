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Пушков: Трамп, не посылай в Москву Хейли!

Политика

На должность посла США в России

Москва, 11 октября 2018, 01:43 — REGNUM  Президенту США Дональду Трампу не стоит назначать экс-постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли послом в России, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков 11 октября в своем Twitter.

«Прошла информация, что Трамп может назначить нынешнего посла США в России Джона Хантсмана на освободившийся пост представителя США в ООН. Только не надо присылать вместо него в Москву Никки Хейли», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке постоянного представителя США в ООН Никки Хейли стало известно 9 октября. Президент США Дональд Трамп предложил пять кандидатур на этот пост, среди которых назвал Дину Пауэлл, ранее работавшую заместителем по стратегическим вопросам советника американского президента по нацбезопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Любовь и благодарности: в ООН прощаются с уходящей Никки Хейли

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