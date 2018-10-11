Могерини: Без ЕС не было бы мира

Хельсинки, , 01:39 — REGNUM Европейский союз — это тот субъект, благодаря которому мир еще существует, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает РЕН-ТВ.

Выступая на лекции в Финляндии, Могерини завила:

«Мир сейчас не в лучшей форме, но без Европейского союза он оказался бы в гораздо худшем положении».

Напомним, Могерини 9 октября, выступая на церемонии открытия Франкфуртской книжной ярмарки, назвала европейцев «мягкой силой», культуру — неотъемлемой частью европейской внешней политики, а ЕС в целом — «культурной сверхдержавой».

По ее словам, цель ЕС — замена национальной культурной дипломатии, «объедение сил на европейском уровне». По ее словам, культура остается «полем битвы» с террористами, разрушающими культурное наследие во всем мире.

«Мы вмешиваемся, чтобы разминировать Мосульский университет, восстановить Тимбукту, а также сохранить память о разрушенном наследии с помощью самых передовых технологий и защитить писателей и журналистов, подвергающихся нападениям по всему миру», — заявила Могерини.