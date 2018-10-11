Сергей Кисляк усомнился в договороспособности США

Москва, , 00:46 — REGNUM Бывший посол РФ в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк считает проблемой ненадежную договороспособность американской стороны. Он выступил 10 октября в эфире Первого канала.

«Нынешняя линия США в принципе не направлена (я этого не вижу) на поиск решений существующих проблем. Возьмите договор о запрещении ядерных испытаний. США не ратифицировали этот договор. Нынешняя администрация дала понять, что и не думает, в отличие от предыдущей, это делать. А возьмите не двусторонний, но тоже очень важный в отношении стратегической стабильности вопрос ядерной договоренности с Ираном. Ее просто взяли и отменили. Вот как в этих условиях рассчитывать на США, на их договороспособность осуществлять то, о чем мы договорились?» — сказал он.

Сергей Кисляк занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в США с 2008 по 2017 год. После ухода с дипломатической службы работает в Совете Федерации, где занимает пост первого заместителя комитета по международным делам.

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