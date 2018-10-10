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Меркель поддержала Нидерланды в обвинении России в «кибератаке» на ОЗХО

Политика

«Доверяем и разделяем». Доказательства не нужны

Берлин, 10 октября 2018, 23:58 — REGNUM  Правительство Германии доверяет заявлениям Нидерландов о российской «кибератаке» на ОЗХО, заявила 10 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Мы полностью доверяем оценке властей Нидерландов и разделяем их. Эти инциденты очень серьёзные и мы обсудим их на саммите ЕС в Брюсселе», — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, цитируя слова Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября правительство Нидерландов заявило, что на территории страны предотвращена «кибератака на ОЗХО», организованная сотрудниками российских спецслужб.

МИД России охарактеризовал эти заявления как провокацию, приуроченную к сессии ОЗХО.

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