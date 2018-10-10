СМИ: Украинские власти готовят провокацию в Азовском море

Москва, , 23:52 — REGNUM Украинские власти готовят провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Крыму.

По данным источника, 11 октября сотрудники государственной пограничной службы Украины планируют организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера. На этом катере будет находиться группа журналистов украинских СМИ, которые будут собирать материалы для видеорепортажей о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Азовском море существенно обострилась после того, как украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Весь экипаж судна, состоящий из российских граждан, был арестован на Украине, а против них сфабрикованы обвинения. Только двоим членам экипажа «Норд» удалось выбраться с Украины, остальные до сих пор находятся в плену.

После этого инцидента российские пограничники стали досматривать все украинские суда, которые проходят через Керченский пролив. Киев, в свою очередь, заявил о намерении развернуть новую военно-морскую базу на Азовском море.