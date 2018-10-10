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Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что 16 октября уйдет в отставку

Политика

В декабре 2018 года в Армении должны состоятся досрочные парламентские выборы

Ереван, 10 октября 2018, 22:58 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он готов уйти в отставку 16 октября. Об этом Пашинян заявил сегодня, 10 октября, в эфире телеканала France24.

Глава армянского правительства напомнил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти 9−10 декабря. Для этого Пашинян 16 октября намерен уйти в отставку.

«Внеочередные выборы должны состояться 9−10 декабря. Это произойдет, когда к 16 октябрю подам в отставку», — сказал Пашинян.

До выборов Пашинян останется исполняющим обязанности главы армянского правительства.

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Политическая жизнь Армении
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