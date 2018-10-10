На Украине могут уволить министра социальной политики

Киев, , 23:12 — REGNUM Решение об увольнении министра социальной политики Украины Андрея Ревы будет принимать Верховная рада. Об этом министр заявил сам, сообщает 10 октября «112 Украина».

По словам Ревы, его могут снять с должности, если такое решение будет принято депутатами украинского парламента. Если же решения не будет, что министр будет работать до парламентских выборов, после которых правительство должно по закону быть распущено.

Напомним, в начале сентября комитет украинского парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал проекты Верховной рады о признании работы минсоцполитики Украины неудовлетворительной и о решении уволить Реву.