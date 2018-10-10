Четверг, 11 Октября 2018 года
01:04:35 МСК

На Украине могут уволить министра социальной политики

Политика

Ранее это решение поддержал профильный комитет Верховной рады

На Украине могут уволить министра социальной политики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Население Украины

Киев, 10 октября 2018, 23:12 — REGNUM  Решение об увольнении министра социальной политики Украины Андрея Ревы будет принимать Верховная рада. Об этом министр заявил сам, сообщает 10 октября «112 Украина».

По словам Ревы, его могут снять с должности, если такое решение будет принято депутатами украинского парламента. Если же решения не будет, что министр будет работать до парламентских выборов, после которых правительство должно по закону быть распущено.

Напомним, в начале сентября комитет украинского парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал проекты Верховной рады о признании работы минсоцполитики Украины неудовлетворительной и о решении уволить Реву.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить