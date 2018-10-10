Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Ереван

Париж, , 23:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился на саммит Международной организации франкофонии в Ереване, 10 октября передает агентство Associated Press.

В саммите 11−12 октября также примут участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который уже прибыл в Армению, а также премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и глава Международной организации франкофонии Луиза Мушикивабо из Руанды.

В ходе саммита запланированы переговоры лидеров с президентом Армении Арменом Саркисяном, главой правительства Николом Пашиняном, и католикосом Гарегином II. Также гости посетят концерт в честь Шарля Азнавура — французского шансонье армянского происхождения, скончавшегося 1 октября.

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