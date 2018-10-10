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Россию могут исключить из Совета Европы

Политика

Ничего страшного не произойдёт

Россию могут исключить из Совета Европы
Витольд Муратов
Совет Европы, Страсбург.

Страсбург, Франция, 10 октября 2018, 22:45 — REGNUM  Участие Российской Федерации в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если Москва не внесен взносы в бюджет организации. Об этом сегодня, 10 октября, заявил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Он заявил, что абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая входит в Совет Европы, не платила взносы в бюджет организации.

«Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — сказал Ягланд.

Также он заметил, что Россия уже два года не платит взносы. В связи с этим Ягланд предлагает комитету министров СЕ применять к России статью о дополнительных санкциях.

Стоит отметить, что Ягланд впервые заявил о возможности исключения России из Совета Европы. Ранее он всегда исключал эту возможность.

Напомним, что Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения Крыма в состав РФ и начала гражданской войны на Украине.

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Внешняя политика России
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