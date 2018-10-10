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Депутат Верховной рады пригрозил оппоненту убийством

Политика

Расправы над инакомыслящими — реальность современной Украины

Киев, 10 октября 2018, 22:31 — REGNUM  Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал правоохранительные органы отреагировать на высказывания главы ныне запрещённой Компартии Украины Петра Симоненко. Мосийчук опубликовал сообщение 10 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если на звиздёж этой кремлёвской шавки не отреагируют правоохранители, то своё весомое слово снова скажут неизвестные патриоты и товарищ Маузер! У нас война всё же, и борьбу с вражеской агентурой никто не отменял», — заявил народный депутат Украины.

Мосийчук подчеркнул, что Симоненко ничему не научила судьба писателя Олеся Бузины «и ему подобных коллаборантов».

Напомним, Олесь Бузина был застрелен «патриотами» во дворе своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Несмотря на то, что убийцы были найдены, они до сих пор не понесли никакой ответственности.

Отметим, что Симоненко всего лишь публично усомнился в том, что рассмотрение вопроса о возвращении России в ПАСЕ перенесли из-за клоунады, которую устроила украинская делегация.

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Террор и политические убийства на Украине
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