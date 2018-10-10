Среда, 10 Октября 2018 года
23:21:37 МСК

Порошенко: На Украине нет военных складов, отвечающих требованиям НАТО

Политика

Порошенко поручил министру обороны решить этот вопрос

Порошенко: На Украине нет военных складов, отвечающих требованиям НАТО
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Киев, 10 октября 2018, 21:45 — REGNUM  На Украине нет военных складов, которые бы соответствовали стандартам НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 10 октября УНИАН.

По его словам, в стране нет ни одного арсенала, который бы «полностью соответствовал стандартам НАТО». Чтобы исправить эту досадную ошибку, Порошенко решил создать вместе с Североатлантическим альянсом трастовый фонд, который профинансирует «эффективную эксплуатацию складов боеприпасов». Вести переговоры с НАТО по поводу создания фонда Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку и главе МИД Украины Павлу Климкину.

Напомним, ранее на Украине был взорван очередной военный склад, на этот раз — в Черниговской области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить