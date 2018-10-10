«Индия узнает». Трамп обещает быструю реакцию на сделку по С-400

Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Вашингтона на покупку Индией российских ЗРС С-400 последует быстрее, чем можно ожидать. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам 10 октября.

«Индия узнает. Вы убедитесь в это, раньше, чем думаете», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов об ответных шагах США в отношении Индии, купившей российские зенитно-ракетные комплексы.

Тем не менее, президент США не стал уточнять, какими именно будут эти «быстрые» ответы.

Стоит отметить, что ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил журналистам New Indian Express, что власти Индии знают о вероятных санкциях, которые США могут ввести из-за этой сделки с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Россия и Индия подписали контракт на поставку Нью-Дели пяти полковых комплектов новейших зенитно-ракетных систем С-400 на сумму $5,43 млрд. Напомним, ранее покупателями этого вооружения уже стали Китай и Турция.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: «Индийский прецедент» с С-400 обозначил пределы влияния США