Россия согласовала с Белоруссией баланс поставок нефтепродуктов

Москва, , 21:18 — REGNUM Торгово-экономическое сотрудничество в области экспорта нефти и нефтепродуктовобсудили 10 октября в Москве министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, зампред правительства РФ Дмитрий Козак и зампред Совмина Белоруссии Игорь Ляшенко. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

«По итогам переговоров Александр Новак и Игорь Ляшенко подписали Протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, вопрос объёмов поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию обострился к концу лета. Министр энергетики РФ Александр Новак 3 сентября заявил: «Белоруссия обеспечивает себя полностью собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет». При этом он указал на возможность реэкспорта российских нефтепродуктов из Белоруссии.

Его позицию поддержал глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов: в интервью Рейтер он заявил, что Россия планирует ограничить поставки нефтепродуктов в Белоруссию с 2 млн тонн до 100−300 тыс. тонн в год. Сазанов также отметил, что российский бюджет от скрытого субсидирования белорусской экономики с 2005 года потерял более триллиона рублей: только в 2017 году потери составили 10 млрд рублей и ещё столько же — с начала 2018 года.

Также напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали вопросы поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию во время визитов белорусского лидера к президенту России в Сочи. По итогам переговоров решение оформлено не было.

Также отметим, что в 2018 году Белоруссия резко увеличила импорт российских нефтепродуктов. Однако ключевым вопросом переговоров Между Москвой и Минском является цена российской нефти. Белоруссия её закупает на $18 дешевле, чем рыночная цена и в объёмах, кратно превышающих её внутренние потребности. Вырабатываемые нефтепродукты экспортируются в Евросоюз и на Украину.