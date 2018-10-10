Родственники врио губернатора Петербурга ушли из Смольного

Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Двое родственников врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова больше не будут работать в Смольном. Об этом вечером 10 октября заявили в городской администрации.

Пожертвовать своей карьерой в органах власти жене градоначальника Наталье Бегловой и его зятю Павлу Белову пришлось из-за конфликта интересов. Супруга Беглова возглавляла комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС), а зять — комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга.

Более того, выяснилось, что Наталья Беглова и Павел Белов, скорее всего, подозревали, что члена их семьи назначат врио губернатора. По крайней мере, по странному стечению обстоятельств, они оба синхронно ушли в отпуск еще 2 октября.

О том, что Георгий Полтавченко будет отправлен в отставку, а его место в статусе врио займет полпред президента в СЗФО Александр Беглов, стало известно лишь на следующий день, 3 октября. Об этом объявил лично президент Владимир Путин.

«2 октября Наталья Беглова и Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением. С 15 октября 2018 года они больше не сотрудники администрации Петербурга», — написал в своем Twitter глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов.

Заметим, ранее дочь Александра Беглова — Юлия Беглова — трудилась главой юридического отдела комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Как отмечает ИА REGNUM, согласно декларации о доходах за 2017 год, Наталья Беглова заработала около 2,8 млн рублей. Автомобилей и другой техники у самого полпреда на тот момент не было, но жена владела машиной Mercedes-Benz Е300. Кроме того, Наталья Беглова является владелицей четырех квартир общей площадью 357 кв. метров, одну из них она приобрела в прошлом году. Также она владеет гаражом, жилым домом около 62 кв. метров. Ей также принадлежит половина дома общей площадью 242 кв. метра, земельный участок в 988 кв. метров и половины еще двух земельных наделов (площадью 1200 и 518 кв. м).