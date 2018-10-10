Греция снова предложила США разместить на ее территории военные базы

Афины , , 20:31 — REGNUM Греция снова выступила с предложиением разместить военные базы США на своей территории, сообщает 10 октября греческая газета Kathimerini.

По информации издания, это предложение сделал главе Пентагона Джеймсу Мэттису министр национальной обороны Греции Панос Камменос.

По словам греческого министра, это поможет укрепить обороноспособность вооруженных сил Греции.

Речь идет о том, чтобы превратить перевалочные пункты и аэродромы в районах городов Александруполис, Волос и Лариса в полноценные военные базы. Сейчас эти пункты используются американскими военными для переброски войск и техники в Восточную Европу, базирования тяжелых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper и новых истребителей F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции уже есть военная база США, которая размещена на острове Крит. Кроме того, Вашингтон хотел бы получить базу на острове Карпатос, куда может вывести с турецкой базы Инджирлик самолеты F-22 Raptor и системы ПРО Patriot.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон жалуется на превосходство российского оружия. Будет просить денег