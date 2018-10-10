Беглова просят объяснить, почему вице-губернаторы Петербурга не отставлены

Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александра Беглова просят разъяснить статус членов городского правительства. Соответствующий запрос градоначальнику направил 10 октября депутат Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сегодня вице-губернатор Михаил Мокрецов заявил, что не уходил в отставку, его об отставке никто не уведомлял, и он работает в прежнем статусе. Однако, согласно Уставу Петербурга, отставка губернатора должна была повлечь за собой отставку всего правительства города, которое затем должно лишь исполнять свои обязанности до назначения нового состава. Врио губернатора Александр Беглов не имеет права сам назначать членов правительства.

В Смольном корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что все вице-губернаторы работают без приставки «и.о.». Вишневский отмечает, что ему не ясен правовой статус членов правительства.

«Полномочия губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко прекращены досрочно по собственному желанию с 3 октября 2018 года (Указ Президента РФ от 03.10.2018 г. ). Из указанных правовых норм прямо следует, что начиная с 03.10.2018 г. все члены правительства Санкт-Петербурга, включая вице-губернаторов Петербурга, могут находиться только в статусе исполняющих соответствующие обязанности», — пишет депутат.

Он интересуется у Беглова, намерен ли он сохранить за вице-губернаторами статус исполняющих обязанности до сформирования нового правительства.

«В случае, если вы планируете назначение их (или иных) лиц на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга (без приставки «и.о.»), прошу сообщить, когда соответствующие предложения будут внесены в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга для рассмотрения вопроса о согласовании кандидатур», — говорится в документе.

Напомним, 3 октября Беглов по предложению президента Владимира Путина занял пост врио губернатора до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга. Выборы губернатора пройдут 8 сентября 2019 года.

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