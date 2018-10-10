Представитель МИД РФ: Киев даже своих граждан не желает слушать про Крым

п.г.т. Коктебель , Крым, , 19:54 — REGNUM Украинские политики и дипломаты не просто сами не желают ехать в Крым, блокируя визиты зарубежных партнёров на полуостров, они игнорируют мнение своих же сограждан по поводу этой ситуации. Об этом 10 октября во время брифинга в Коктебеле заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они прикладывают много усилий для того, чтобы крымчан не пускали в страны Евросоюза. Они протестуют, когда крымчане выступают на международных площадках и рассказывают о том, что на самом деле происходит на территории российского полуострова… Представители политических элит Украины не верят даже своим гражданам, которые призывают открыть глаза и посмотреть, сколько сделано в последние годы для жителей Крыма», — подчеркнула Мария Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Украины в ООН заявили, что «оккупация» Крыма Россией и его «беспрецедентная милитаризация» опасны не только для Украины, но и для других регионов, в том числе для Северной Африки.

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