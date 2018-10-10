Захарова: выпады Украины в адрес Крыма связаны с их президентской кампанией

п.г.т. Коктебель , Крым, , 19:47 — REGNUM Заявления украинских политиков о милитаризации Крыма связаны с началом очередной президентской кампании на Украине. Такое мнение 10 октября во время брифинга в Коктебеле высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Новая президентская гонка, сейчас всё будет вновь рассказывать про так называемого «агрессора», про руку Кремля, милитаризацию… Про нападение со стороны Крыма ещё не говорили? Дарю идею», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Украины при Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко сообщил о намерении Киева внести проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, чтобы «помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий».

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