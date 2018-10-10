Трюдо прибыл с трёхдневным визитом в Армению: его ждет неожиданный подарок

Ереван, , 19:45 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня, 10 октября, с трёхдневным официальным визитом прибыл в Ереван, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В международном аэропорту «Звартноц» главу правительства Канады встретил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он примет участие в 17-м саммите Международной организации Франкофонии.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства Армении, планируется встреча и отдельная беседа Трюдо с премьер-министром Николом Пашиняном.

Джастин Трюдо также проведет встречи с президентом Арменом Саркисяном и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

В честь премьер-министра Канады планируется официальный ужин от имени Никола Пашиняна. Джастин Трюдо посетит также мемориал жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд». Официальный визит премьер-министра Канады в Армению завершится 13 октября.

17-й саммит Франкофонии состоится 11−12 октября в Ереване. Ожидается, что для участия в нём в столицу Армении прибудут в общей сложности около 3500 человек. В частности, для участия в саммите в Ереван прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон, его визит одновременно будет государственным визитом президента Франции в Армению.

К визиту Трюдо, который известен как любитель экстравагантных носков, армянские дизайнеры подготовили интересный подарок. Несколько армянских компаний разработали весьма своеобразный подарочный пакет, в который войдут армянский коньяк и цветные носки, разработанные компанией Braind. Носки оформлены в цветах армянского флага.