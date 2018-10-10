Руководитель Новгородского реготделения «Единой России» оставила свой пост

Великий Новгород, , 19:43 — REGNUM Секретарь Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Писарева сегодня, 10 октября, написала заявление о сложении своих полномочий. В своём обращении к однопартийцам, сторонникам «Единой России» и новгородцам, текст которого опубликовала областная газета «Новгородские ведомости», Писарева заявила, что решение об отставке она приняла после разговора с одним из заместителей секретаря генсовета партии.

«Всегда была честна с вами, не приемлю ложь и интриги. Стараюсь помочь каждому, кто в этом нуждается, отдавая все свои силы и энергию для решения задач, которые ставили перед нами новгородцы и партия. Накануне у меня состоялся разговор с одним из заместителей секретаря генерального совета партии, и мне было предложено сложить полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Данное предложение я приняла», — говорится в тексте обращения.

Она также выразила уверенность, что новый руководитель регионального отделения «сможет и впредь успешно решать все задачи, которые ставят перед нами жители Новгородской области и партия».

Напомним, Елена Писарева занимала пост секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России» с 2013 года. С 2011 года Писарева является спикером Новгородской областной думы.

Перед выборами депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва сменился лидер в местном отделении партии: этот пост оставил Владислав Букетов. По итогам голосования «Единая Россия» в Великом Новгорода показала только второй результат — 24,39%, что ниже уровня поддержки 2013 года (27,56%), а больше всего голосов избирателей (30,57%) набрала КПРФ.

Комментируя итоги выборов, Писарева заявила, что «трагедий не произошло», и пообещала местному отделению партию кадровые выводы: 26 сентября на конференции в Великом Новгороде новым лидером городского отделения «Единой России» был избран Игорь Авдеев.

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