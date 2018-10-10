Посол Украины вызван в МИД Венгрии для дачи объяснений

Будапешт, , 19:50 — REGNUM В МИД Венгрии вызвана посол Украины Любовь Непоп для объяснения публикации личных данных закарпатских чиновников на сайте «Миротворец», сообщило 10 октября венгерское издание MTI.

Представитель МИД Венгрии Левенте Мадьяр обеспокоен тем, что на Миротворце появился список закарпатских чиновников, которые якобы имеют венгерский паспорт.

Дипломат также отметил наращивание Украиной военного присутствия в регионе, что, по его мнению, угрожает безопасности жителей Закарпатья.

Напомним, экстремистский сайт «Миротворец» опубликовал данные 313 жителей Закарпатья, имеющих венгерские паспорта. Таким образом Украина отреагировала на предоставление Венгрией второго гражданства жителям Закарпатья.

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