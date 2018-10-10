Среда, 10 Октября 2018 года
21:38:30 МСК

В индийском штате Раджастхан создадут «женские» избирательные участки

Политика

В штате Раджастхан будут созданы особые участки, за все аспекты деятельности которых будут отвечать женщины

Джайпур, Индия, 10 октября 2018, 21:03 — REGNUM  На местных выборах в индийском штате Раджастхан будут созданы особые избирательные участки, сотрудниками которыми будут исключительно женщины. Об этом 9 октября заявил глава избирательной комиссии штата Ананд Кумар.

Предполагается, что благодаря подобным мерам правительству штата Раджастхан удастся создать дополнительные рабочие места для женщин и упрочить их положение в обществе. По сообщению индийского информационного издания «Навбхарат таймс», за все аспекты избирательной процедуры вплоть до безопасности будут отвечать женщины.

Выборы в законодательное собрание штата Раджастхан пройдут 7 декабря 2018 года. Помимо «женских» избирательных участков другой инновационной инициативой станет особое приложение cVIGIL, при помощи которого можно будет сообщить о нарушениях процедуры проведения выборов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить