В индийском штате Раджастхан создадут «женские» избирательные участки

Джайпур, Индия, , 21:03 — REGNUM На местных выборах в индийском штате Раджастхан будут созданы особые избирательные участки, сотрудниками которыми будут исключительно женщины. Об этом 9 октября заявил глава избирательной комиссии штата Ананд Кумар.

Предполагается, что благодаря подобным мерам правительству штата Раджастхан удастся создать дополнительные рабочие места для женщин и упрочить их положение в обществе. По сообщению индийского информационного издания «Навбхарат таймс», за все аспекты избирательной процедуры вплоть до безопасности будут отвечать женщины.

Выборы в законодательное собрание штата Раджастхан пройдут 7 декабря 2018 года. Помимо «женских» избирательных участков другой инновационной инициативой станет особое приложение cVIGIL, при помощи которого можно будет сообщить о нарушениях процедуры проведения выборов.